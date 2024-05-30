Як увійти в BIOS (UEFI) на ноутбуках Acer

Ноутбуки від Acer https://avic.com.ua/noutbuki/proizvoditel—acer користуються великою популярністю (особливо їх бюджетні варіанти). І варто зазначити, що питань щодо них завжди було достатньо, зокрема, стосовно BIOS.

Взагалі, якщо торкатися цього виробника та теми статті, слід зазначити дві речі:

у Acer вже були ноутбуки з різними комбінаціями клавіш для входу в BIOS: F1, F2, Ctrl + F2, Ctrl + Shift + Esc і т. д. (напевно, у цьому вони лідери, зі знаком мінус, звісно);

у них непогана супровідна документація, в якій є окремий розділ, присвячений BIOS – а ось це плюс (отже, якщо у вас залишилася документація – завжди можна підглянути потрібну клавішу).

У цій статті фахівці магазину Avic розглядають кілька способів, як увійти в BIOS на ноутбуки Acer (а також, як дізнатися цю «заповітну» клавішу на офіційному сайті виробника).

Отже…

Як зайти в BIOS на ноутбуці Acer? Можливі варіанти

Загальний варіант

спочатку вимикаємо ноутбук (якщо він у вас «завис» і не реагує на команду «Вимкнутись» – натисніть кнопку увімкнення на 4-7 сек. для примусового завершення роботи);

натисніть кнопку увімкнення ще раз;

кілька разів натисніть клавішу F2, доки не побачите меню налаштувань BIOS/UEFI на екрані;

на старих ноутбуках замість клавіші F2 також може бути задіяна F1 або Del.

Лінійка Acer Aspire

Більшість ноутбуків «Еспайр» використовують для входу в БІОС клавішу F2 (або альтернативний варіант Ctrl+F2). У лінійці S7 (ноутбуки S7-191, S7-391 та S7-392) «працює» поєднання кнопок Fn + F2 (натискати потрібно одночасно, коли на екрані з’являється заставка Acer).

Лінійки TravelMate, Extensa, Swift, Nitro

Переважна більшість ноутбуків з переліку вище використовують клавішу F2 (Fn + F2). Натискати її слід під час появи «зеленого логотипу», відразу після ввімкнення пристрою.

Альтернативні рішення, як зайти в BIOS ноутбука Acer

1) Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Alt+B є іншими комбінаціями клавіш для входу в BIOS на Acer (це відноситься до старих ноутбуків, зараз вони рідко зустрічаються). Погодьтеся, що вони не дуже зручні, та чим керувалися розробники свого часу, не зовсім зрозуміло.

2) Можна увійти до BIOS за допомогою особливого варіанта завантаження (Windows 10/11). Якщо ви використовуєте Windows 10 – то ви можете увійти в BIOS за допомогою спец. функції системи. Для цього відкрийте параметри системи (поєднання кнопок Win+i), розділ «Оновлення та безпека/Відновлення» та скористайтесь особливим варіантом перезавантаження («Перезавантажити зараз»). Далі виберіть варіант діагностики і перейдіть до параметрів вбудованого програмного забезпечення. Так зможете увійти в налаштування BIOS/UEFI.

3) Якщо інформації щодо входу в БІОС на вашому Асер немає, спробуйте дізнатись, з допомогою якої / яких клавіш це можна зробити саме на вашій моделі ноутбука (потрібно знати точне маркування). Зайдіть на офіційний сайт виробника Acer, на сторінку з пошуком драйверів та документації. В цьому меню ви також можете скачати спеціальну програму, призначену для входу в BIOS. Встановіть її на свій ноутбук, запустіть та виконуйте інструкції на екрані.

Чому для входу в БІОС варто використовувати спеціалізовані програми?

Зручність використання. Спеціалізовані програми мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що спрощує процес налаштування.

Додаткові функції. Програми можуть надавати додаткові функції та можливості налаштування, яких немає у стандартному меню BIOS.

Підтримка різних моделей. Спеціалізовані програми підтримують різні моделі ноутбуків Acer для входу в БІОС на різних пристроях.

Увага! Важливо обережно використовувати програми, завантажені з неофіційних ресурсів, та переконатися, що вони призначені для входу в BIOS саме лептопа Acer.

Отже, використовуючи один із запропонованих методів, ви зможете отримати повний доступ до БІОСу на ноутбуці Acer та налаштувати всі необхідні параметри. Купити ноутбук Acer Aspire та інших лінійок бренду можна в магазині Avic. В асортименті ритейлера – десятки моделей за вигідними цінами.