ISW назвав останні успіхи окупантів на Авдіївському напрямку «незначними»

«Нещодавні» просування російських окупантів на Авдіївському напрямку американський Інститут вивчення війни (ISW) в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні назвав «незначними».

Але з цим фактично не згоден не лише авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», про що ми писали раніше, але й блогер і лейтенант Збройних сил з позивним Алекс, який сьогодні о 8:17 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» присвятив окремий пост нашому провалу в районі Очеретиного.

Як і «DeepState», Алекс звинуватив керівництво 115-ої окремої механізованої бригади ЗСУ у некомпетентності, через що окрім втрати великої території і кількох сіл багато її бійців потрапили в полон через погану комунікацію.

Раніше «DeepState» писав, що там же з вини керівництва багато наших захисників загинули і зникли безвісти.

Також Алекс вказує, що раніше 115-а бригада допускала такі ж провали на інших ділянках фронту: «Провали та успіхи є у кожного, і у кожного вони різні, проте в 115-ій такі випадки систематичні, нехай по цим командирам проводять розслідування відповідні органи».