Іспанія надасть Україні ракети для Patriot

Іспанія передасть Україні ракети для систем Patriot, на тлі того, що НАТО і ЄС вимагають від європейських країн, що мають цю систему американського виробництва, передати їх ЗСУ. Про це повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на урядові джерела.

Рішення про передачу невеликої кількості ракет відбулося після відмови міноборони Іспанії передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Іспанська армія має у своєму розпорядженні три батареї, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині в 2004 і 2014 роках.

Одна з цих батарей розташована в місті Адана в Туреччині, а дві інші — на базі морської піхоти (Валенсія), і одна з них використовується для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Міністерство оборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Україні. Відомство заявило, що системи є єдиними ефективними в разі ракетної атаки — що «було продемонстровано під час воєн в Україні та на Близькому Сході». Також там поскаржилися, що іспанські збройні сили «недостатньо укомплектовані».

Проте Мадрид погодився як компенсацію надати партію ракет Patriot. Однак це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

Як відомо, Греція може передати Україні одну систему із двох ЗРК Patriot PAC-3 в обмін на американські «гарантії» проти «турецької загрози» і пакет фінансових компенсацій. Про це три дні тому повідомило грецьке видання Pronews з посиланням на джерела в уряді. Більше того, вказується, що ці умови будуть прийняті.

Співрозмовники ЗМІ заявляють, що США надали «гарантії» безпеки Греції від «турецької загрози» на час використання Patriot, не уточнюючи, які саме «гарантії» пропонуються.

Видання зазначає, що є запевнення, які передбачають: у разі руйнування батарей вони будуть замінені США на нові, «і в будь-якому разі ви одержите гроші з пакета в 61 мільярд доларів, наданого Україні».

А 18 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після саміту Європейського Союзу у Брюсселі заявив, що партнери НАТО можуть поставити Україні ще шість систем Patriot.

«Нині є сім систем Patriot для України, одна з яких наша. І ми знайшли ще шість», — розповів голова німецького уряду.

На сьогодні Україну захищають два ЗРК Patriot від Німеччини, незабаром з’явиться третій. Також є ці системи від США і Нідерландів, але по одній чи більше, офіційно не озвучивалося.