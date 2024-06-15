Інтервенти просунулися до Яснобродівки

Російські інтервенти зайняли нові території на південному фасі Покровського (раніше Авдіївського) напрямку – між окупованим Нетайловим і вільною Яснобродівкою. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його актуальної карти, на якому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром забарвив втрачену ділянку, на якій за вчора закріпилися загарбники.

Окрім того, помітно змістилася в наш бік сіра зона активних боїв, що ми умовно позначили червоною стрілочкою. Потрібно вказати, що ця ділянка була оточена наступаючим ворогом з трьох сторін, тому утримати її були вкрай важко.

Згодом подію підтвердив і уточнив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Північніше Нетайлового противник просунувся у напрямку Яснобродівки ділянкою шириною до 1,64 кілометра та глибиною до 1,1 км».