Інструктори ЗСУ задоволені новобранцями, звільненими з колоній

Звільнені з закладів пенітенціарної системи засуджені, які зголосилися на проходження військової служби (фактично, на участь у бойових діях), можуть суттєво посилити Збройні сили України.

Принаймні про це з посиланням на інструкторів, які проводять вишкіл колишніх ув’язнених, у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» заявив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман):

«Інструктори, які проводять підготовку колишніх засуджених, відмічають високий рівень мотивації особового складу. За їх словами, таких вмотивованих бійців не бачили з 2022 року: будь-який матеріал схоплюють з повітря та здебільшого самі є ініціаторами проведення додаткових занять».

Наші захисники до специфічних новобранців ставляться приязно: «Хлопці відносяться до них добре, бо тенденція така, що зараз люди готові сидіти в тюрмі, щоб не воювати». А тут навпаки.