Інгулецький комбінат попередив Кабмін про ризик зупинки

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК), який входить до складу групи Метінвест, може повністю припинити роботу через рішення Кабміну, згідно з яким гарантії постачання електроенергії надаватимуться лише тим підприємствам, які імпортують 80% від своїх потреб.

Про це повідомляє Forbes Ukraine у вівторок, 11 червня.

Редакція отримала лист директора ІнГЗК Ігоря Тонєва до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та низки голів комітетів Верховної Ради. У ньому вказано, що 30 травня уряд ухвалив рішення про збільшення попередньої норми імпортованої електроенергії з 30% з травня по вересень і 50% – з жовтня по квітень до 80%. При цьому чиновники не провели з бізнесом належну дискусію чи обговорення, що позбавило споживачів можливості висловити свої зауваження та пропозиції.

«Підвищення норми купівлі імпортної електричної енергії до 80% від загальної потреби стимулює штучне збільшення попиту на аукціонах з розподілу міждержавних перетинів, та призводить до спекулятивного зростання цін на імпортну електричну енергію. Це підвищення становить серйозну загрозу для промислових підприємств», – йдеться в листі.

Тонєв звертає увагу на те, що на Інгулецькому ГЗК витрати на електроенергію становлять 51% від собівартості виробництва залізорудної сировини. Тому підвищення вартості електроенергії може негативно позначитися на конкурентоспроможності ІнГЗК на міжнародному ринку.

«Придбання імпортної електричної енергії у розмірі 80% від власного споживання стає недосяжним через зависоку ціну, і може призвести до повної зупинки комбінату. Лише внаслідок зупинки одного ПРАТ ІнГЗК падіння ВВП України становитиме 4 млрд грн. Також бюджет втратить 0,7 млрд грн податкових надходжень та близько $150 млн валютної виручки», – зазначив керівник комбінату.

У свою чергу зупинка виробництва залізорудної продукції призведе до зменшення обсягів і залізничних та морських перевезень, а також до зниження попиту на продукцію машинобудівництва. Це може спровокувати ланцюжкову реакцію, яка негативно позначиться на суміжних галузях економіки й загострить економічну кризу.

Щоб уникнути цього, Інгулецький ГЗК закликав уряд повернутися до попередніх умов гарантування енергопостачання (30% 3 травня по вересень або 50% з жовтня по квітень), або скоригувати норму імпорту до 50% протягом усього року.

Як відомо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%. Тим часом представники бізнесу закликали владу переглянути це рішення.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року Кабмін суттєво підвищив тарифи на електроенергію для населення – до 4,32 грн/кВт-год. Одночасно в Україні підвищили граничні ціни на електроенергію для бізнесу.