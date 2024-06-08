Єрмак зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з Папою Римським Франциском і обговорив з ним підготовку до Саміту миру у Швейцарії. Про це він повідомив у Telegram в суботу, 8 червня.

«Під час робочого візиту до Італії, був прийнятий його святістю Папою Франциском у Ватикані. Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його святість про філософію Формули миру президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно Формула пропонує шлях до справедливого миру. Також говорили про підготовку до глобального Саміту миру, який відбудеться в Швейцарії», – написав Єрмак.

Окремо сторони обговорили питання повернення депортованих РФ українських дітей.

За словами Єрмака, Папа Франциск висловив свою підтримку Україні.

Також керівник ОП зустрівся з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном. Обговорювались участь кардинала в Глобальному саміті миру і роль Ватикана в реалізації гуманітарних пунктів Формули миру.

«Детально поінформував Кардинала про підходи української сторони до реалізації Саміту у Швейцарії та деструктивні дії РФ, спрямовані на зрив заходу», – зазначив Єрмак і наголосив на важливості майбутнього візиту кардинала в Україну.

У свою чергу Паролін погодився з необхідністю вдосконалення механізму в питанні повернення українських дітей і полонених.

Безумовно, такі зустрічі з главою Ватикана важливі, але навряд чи можливо змінити світогляд Франциска. Нагадаємо, Папа Римський неодноразово робив заяви про війну в Україні. Часто вони були, м’яко кажучи, на користь фашистської Росії. А 9-го березня він взагалі договорився до того, що заявив — наша країна переможена. І це на фоні щоденних заяв і потужних дій західних країн по підтримці обороноздатності України.

Франциск заявив, що Україна «повинна мати відвагу підняти білий прапор» та почати переговори з Росією. Про це понтифік заявив в інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії.

Нагадаємо, рік тому Франциск теж розчарував своїми закликами щодо війни в Україні. Він тоді так само виступив за припинення вогню та переговорів між РФ та Україною. Цей заклик пролунав 22 лютого 2023 року, за два дні до річниці російського вторгнення в Україну, повідомляло Reuters.

Він звернувся із закликом «до тих, хто має владу над країнами», щоби вони доклали конкретні зусилля для того, щоби покласти край війні, досягнути припинення вогню та розпочати мирні переговори. «Побудована на руїнах перемога ніколи не буде справжньою», — підкреслив Папа.

Тобто чисто російські наративи, які підтримують лише її союзники на кшталт Угорщини, Білорусі, Ірану… Замість заклику до Путіна вивести війська з України, він хоче припинення вогню, що дорівнює згоді на розшматування України з послідуючим її знищенням. І це очевидно всім, хто чесний сам перед собою.