Hugo Boss оголосив про свій вихід з ринку РФ

Німецький модний дім Hugo Boss погодив з правлячим режимом РФ продаж свого російського бізнесу оптовому партнеру Stockmann. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на відповідну заяву фірми.

Hugo Boss не розкриває фінансових умов угоди. Однак слід зазначиити, що Кремль вимагає, щоб іноземні компанії продавали свої російські активи зі знижкою щонайменше 50%.

«В результаті домовленості Hugo Boss більше не буде в Росії», — йдеться в заяві.

За словами представників Hugo Boss, продаж іще має бути схвалений європейськими регуляторами. Остаточно він завершиться у третьому кварталі 2024 року.

Заступник голови Мінпромторгу РФ Віктор Євтухов заявив, що однією з умов угоди стало збереження всіх робочих місць у Hugo Boss.

У третьому кварталі 2024 року планується відкриття магазинів рітейлера.

Нагадаємо два дні тому стало відомо, що німецька компанія-виробник будівельних матеріалів Knauf виходить із російського ринку. Про це її пресслужба повідомила журналістам.

«У світлі поточних подій Knauf Group вирішила відмовитися від свого бізнесу в Росії після більш ніж 30 років роботи», – цитує Forbes.

На початку квітня німецький телеканал ARD оприлюднив розслідування про участь компаній цієї країни в російському будівництві в окупованому Маріуполі.

Насамперед йшлося про корпорацію Knauf. Сама корпорація стверджувала, що вона працює виключно на російському ринку, проте, як йдеться в розслідуванні, на будівництві в Маріуполі, зокрема, на замовлення Міноборони Росії, використовуються будматеріали Knauf.