 

HIMARS знищив ворожу РЛС від ЗРК «С-400»

  1. 23.04.2024
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Бійці Збройних сил України трьома високоточними снарядами GMLRS від американських реактивних систем залпового вогню HIMARS уразили пункт управління та радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу «С-400» російських окупантів на робочих позиціях в їх тилу.

Це роз’яснив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», коментуючи відео, оприлюднене о 9:31 Телеграм-каналом «Дивізіон-«ТІВАЗ» («канал для фанатів і майстрів артилерійської справи»).

Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих безпілотним літальним апаратом, оператори якого знайшли «жирні» цілі в полі та лісосмугах, що його оточують. 

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