 

HIMARS знищив підрозділ окупантів на території РФ

  1. 14.06.2024
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Вчора ввечері в містечку Шебекіно Бєлгородської області РФ стався дуже потужний вибух з великою пожежею, про який масово повідомляли місцеві жителі в соціальних мережах. Пошкоджено десяток приватних будинків.

Новинний Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» вночі припустив, що це міг бути черговий випадковий скид авіаційної бомби з літака російських окупантів. Але вже вранці з посиланням на російські джерела він оприлюднив іншу версію.

Начебто у загарбників внаслідок порушення техніки безпеки підірвалися боєприпаси до важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Окрім руйнації будівель загинули троє інтервентів, знищений автомобіль.

А от в іншому прикордонному населеному пункті РФ – Борисівці – ще одинадцятого червня загинули семеро загарбників. Як повідомило сьогодні російське видання «ASTRA», вони стали жертвами двох снарядів від американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

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