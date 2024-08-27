 

HIMARS завдав удари по скупченню окупантів на полігоні

  1. 27.08.2024
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Збройні сили України двома високоточними снарядами GMRLS реактивної системи залпового вогню типу HIMARS влучили по полігону російських окупантів на східному напрямку, коли на ньому перебувала велика кількість інтервентів.

Коригування вогню здійснив батальйон безпілотних систем «Небесна Кара» 54-ої окремої механізованої бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Мазепи за допомогою безпілотного літального апарату «Дартс». Його ж бійці змонтували з відзнятих кадрів відео, яке виклали в соціальні мережі.

Видно, що перший снаряд чітко влучив у ворожу вантажівку (цей момент зафіксовано на скриншоті). Другий вибухнув серед загарбників, які розбігалися в різні сторони після першого вибуху.

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