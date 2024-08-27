HIMARS завдав удари по скупченню окупантів на полігоні
Збройні сили України двома високоточними снарядами GMRLS реактивної системи залпового вогню типу HIMARS влучили по полігону російських окупантів на східному напрямку, коли на ньому перебувала велика кількість інтервентів.
Коригування вогню здійснив батальйон безпілотних систем «Небесна Кара» 54-ої окремої механізованої бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Мазепи за допомогою безпілотного літального апарату «Дартс». Його ж бійці змонтували з відзнятих кадрів відео, яке виклали в соціальні мережі.
Видно, що перший снаряд чітко влучив у ворожу вантажівку (цей момент зафіксовано на скриншоті). Другий вибухнув серед загарбників, які розбігалися в різні сторони після першого вибуху.
Удар по російському полігону з купою о/с ворога двома ракетами GMLRS на східному напрямку.
Коригування вогню здійснювали ББС «Небесна Кара» 🌜 54-ї ОМБр з БпЛА «Дартс». pic.twitter.com/ZECwxeuqbx
— Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) August 26, 2024
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