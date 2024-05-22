 

Гвинтокрили ЗСУ знищили взвод окупантів з мінометними розрахунками

  1. 22.05.2024
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Ударні гвинтокрили Сил оборони знищили двадцять російських окупантів та декілька їх мінометних розрахунків на Авдіївському (нині офіційно Покровському) напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 9:42 повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман):

«Робота авіації дуже підтримує бойовий дух піхоти, особливо якщо вражає важливі цілі противника і полегшує цим нашу роботу на полі бою».

Тим часом, пресцентр генерального штабу ЗСУ в оперативній інформації станом на двадцяту годину 21 травня, серед іншого, написав:

«Від початку доби авіація Повітряних сил, армійська авіація та підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили загалом 16 районів зосередження особового складу російських окупантів, дві радіолокаційні станції та одну артилерійську систему противника».

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