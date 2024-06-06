Гвинтокрили ЗСУ знищили позицію окупантів на Харківщині

В районі прикордонного вільного села Липці на півночі Харківської області танкісти Збройних сил України «добре відпрацювали по точкам зʼвязку», а наші гвинтокрили «розібрали позицію» російських окупантів.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман): «Загалом динаміка на цьому напрямку позитивна».

Заодно він охарактеризував ситуацію в сусідньому районі частково окупованого містечка Вовчанськ: «Позиції тримаємо. Орки рівняють з землею все, де бачать хоч якийсь рух, наші мінометники ледь встигли звалити з позицій, тільки особисті речі погоріли. Орки лізуть у багатоповерхівки, як неадекватні, дохнуть там пачками».

Також Станіслав Бунятов вказав на нашу проблему у Вовчанську: «Орки завезли потужний комплекс радіоелектронної боротьби, літати (дронам) важкувато».