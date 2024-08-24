 

ГУР знищило великий склад зі снарядами в РФ

  1. 24.08.2024
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Як раніше повідомлялося, минулої ночі почалася сильна пожежа і детонація на великому сховищі боєприпасів російських загарбників між містом Острогозьк і сусіднім селом Нова Мельниця Воронезької області РФ.

І ось о 14:49 на своїх медіа-ресурсах пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявила, що це справа рук воїнів саме ГУР МОУ. Окрім того, з нової інформації про подію є лише перелік вмісту складу:

«На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу «земля-повітря» ― загалом понад п’ять тисяч тон боєприпасів. Детонація триває!».

Але не сказано, чим саме вражене сховище. Нагадаємо, тамтешній губернатор заявив про атаку дронів-камікадзе, від уламків яких і сталося загоряння. Інші джерела писали, що це була українська ракета «Нептун».

А після нещодавньої заяви президента Володимира Зеленського про успішне використання в бойових умовах вітчизняної ракети-дрона «Паляниця» не можна виключати, що це була саме вона.

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