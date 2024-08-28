 

ГУР МОУ і ССО ЗСУ успішно атакували нафтобазу в РФ

  1. 28.08.2024
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Сьогодні відбулася евакуація працівників Ярославського нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» (приблизно сімсот кілометрів від кордону з Україною) через загрозу атаки ударних безпілотних літальних апаратів. Але поки її так і не сталося.

Можливо, тривогу підняли через дрони-камікадзе літакового типу, які десь поруч пролітали до нафтобази в місті Котельнич Кіровської області, про що повідомлялося раніше.

Тим часом Головне управління розвідки Міністерства оборони України взяло на себе і колег з Сил спеціальних операцій Збройних сил України відповідальність за успішну атаку дронами минулої ночі нафтобази «Атлас» в Ростовській області РФ:

«Цей обʼєкт є частиною російського військово-промислового комплексу та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ».

Пожежа, яка спалахнула вночі, до вечора тільки посилилася, про що повідомляють очевидці, дивись відео. Ключове питання, чи перекинеться вогонь з двох крайніх палаючих резервуарів на інші…

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