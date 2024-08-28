ГУР МОУ і ССО ЗСУ успішно атакували нафтобазу в РФ
Сьогодні відбулася евакуація працівників Ярославського нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» (приблизно сімсот кілометрів від кордону з Україною) через загрозу атаки ударних безпілотних літальних апаратів. Але поки її так і не сталося.
Можливо, тривогу підняли через дрони-камікадзе літакового типу, які десь поруч пролітали до нафтобази в місті Котельнич Кіровської області, про що повідомлялося раніше.
Тим часом Головне управління розвідки Міністерства оборони України взяло на себе і колег з Сил спеціальних операцій Збройних сил України відповідальність за успішну атаку дронами минулої ночі нафтобази «Атлас» в Ростовській області РФ:
«Цей обʼєкт є частиною російського військово-промислового комплексу та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ».
Пожежа, яка спалахнула вночі, до вечора тільки посилилася, про що повідомляють очевидці, дивись відео. Ключове питання, чи перекинеться вогонь з двох крайніх палаючих резервуарів на інші…
#Молодежный, Каменский р-н, Ростовская обл., комбинат «Атлас» Росрезерва, 28/08/24: ситуация выглядит примерно такhttps://t.co/afZjJwabco pic.twitter.com/9LGM9mqMyn
— Necro Mancer (@666_mancer) August 28, 2024
Уражена сьогодні нафтобаза Атлас на Ростовщині горить усе дуже🔥 pic.twitter.com/hVaA17Pe4W
— Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) August 28, 2024
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