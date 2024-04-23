Греція готова передати Україні систему Patriot за певних умов

Греція може передати Україні одну систему із двох ЗРК Patriot PAC-3 в обмін на американські «гарантії» проти «турецької загрози» і пакет фінансових компенсацій.

Про це повідомляє грецьке видання Pronews з посиланням на джерела в уряді. Більше того, вказується, що ці умови будуть прийняті.

Співрозмовники ЗМІ заявляють, що США надали «гарантії» безпеки Греції від «турецької загрози» на час використання Patriot, не уточнюючи, які саме «гарантії» пропонуються.

Видання зазначає, що є запевнення, які передбачають: у разі руйнування батарей вони будуть замінені США на нові, «і в будь-якому разі ви одержите гроші з пакета в 61 мільярд доларів, наданого Україні».

Як ми вже писали раніше, на Грецію та Іспанію чиниться тиск з боку союзників по ЄС і НАТО стосовно надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

А 18 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після саміту Європейського Союзу у Брюсселі заявив, що партнери НАТО можуть поставити Україні ще шість систем Patriot.

«Нині є сім систем Patriot для України, одна з яких наша. І ми знайшли ще шість», — розповів голова німецького уряду.

На сьогодні Україну захищають два ЗРК Patriot від Німеччини, незабаром з’явиться третій. Також є ці системи від США і Нідерландів, але по одній чи більше, офіційно не озвучивалося.

«Дайте нам кляті «Patriot», — нагадаємо, саме так емоційно закликав партнерів міністр зовнішніх справ України Дмитра Кулеба в інтерв’ю американському виданню «Politico» наприкінці березня. Він підкреслив, що завдяки авіаударам російські окупанти і захоплюють нові українські території, і руйнують інфраструктуру в нашому тилу, знищуючи як наших захисників, так і цивільних.

А ось Польща заявила, що не може надати Україні цю систему ППО через необхідність захищати власну країну від російської загрози.