Готував підрив військової техніки для ЗСУ: у Франції затримали українця

У Франції затримали 26-річного громадянина України та Росії (одночасно) за підозрою в участі у терористичній змові і плануванні вибуху.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в антитерористичній прокуратурі.

Затриманий родом із Донбасу. Тобто маємо справу зі зрадником, скоріше за все, з окупованої території, яку у фашистській Росії назвали ЛДНР. Адже саме там людям масово видали паспорти РФ.

Слідчі припускають, що це міг бути російський шпигун, який хотів атакувати техніку французької армії, призначену для України.

26-річного чоловіка затримали в муніципалітеті Руассі-ан-Франс на півночі Франції за підозрою в участі в терористичній організації.

Чоловіка заарештували після того, як він випадково підірвав перекис ацетону — вибухову речовину — під час спроби створити саморобний вибуховий пристрій. Спершу його доправили до лікарні, а пізніше — взяли під варту.

У його кімнаті в готелі, розташованому неподалік паризького аеропорту імені Шарля де Голля, під час обшуку виявили матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв.

Правоохоронці також вилучили гроші, фальшиві паспорти та стрілецьку зброю.

Затриманому інкримінують участь у терористичній злочинній організації з метою підготовки злочинів проти особи та незаконне володіння вибухівкою для підготовки теракту.

Нагадаємо, наприкінці травня у Польщі правоохоронці затримали 26-річного українця, якого підозрюють в тому, що він підбурював іншу особу до шпигунства на користь Росії (не можна виключати, що затриманий також з ОРДЛО).

Агентство внутрішньої безпеки Польщі зазначає, що українець намагався схилити до шпигунства громадянина Польщі, запропонувавши йому 15 тисяч євро. Затриманого цікавили фотографій військових транспортних засобів, призначених для допомоги Україні та направлених до польсько-українського кордону.

Польський громадянин відмовився, після чого українець почав йому погрожувати. Зловмисника вже допитали і зачитали обвинувачення. Прокурор подав до суду клопотання про застосування до нього тимчасового арешту на три місяці. Люблінсько-Західний окружний суд у Любліні, зважаючи на тяжкість інкримінованих діянь, задовольнив клопотання прокурора. Українцю тепер загрожує до восьми років позбавлення волі.