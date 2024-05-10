«Гострі Картузи» спалили колону російських загарбників
Бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Гострі Картузи» Сил оборони підтверджують, що російські окупанти взяли під контроль кілька сіл біля кордону на Харківщині, однак прямо вказують, що досі вони перебували у санітарній сірій зоні, тобто там не було наших захисників і укріплень.
Про це вони розповіли у своєму Телеграм-каналі «Гострі Картузи», слухай відео. Також вони оприлюднили фотографії знищених загарбників, зроблені сьогодні безпілотними літальними апаратами.
На одній, зробленій на території РФ, показано знищені чотири бойові броньовані машини і вантажівка. Тобто вони не змогли перетнути кордон. Однак: «Частина техніки все ж таки проскочила, тепер ми шукаємо її по посадках».
На іншій світлині ще одна спалена ББМ, а поруч, здається, чотири трупи інтервентів. Де саме це знято, не вказано.
Харьковское направление, 10/05/24, движуха (а у кого-то уже и нет) https://t.co/3ZC3qkXlC8 https://t.co/QyJa1RioGP https://t.co/uJFbbaxHLM #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/I4B1Db5FlC
— Necro Mancer (@666_mancer) May 10, 2024
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)