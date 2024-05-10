 

«Гострі Картузи» спалили колону російських загарбників

  1. 10.05.2024
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Бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Гострі Картузи» Сил оборони підтверджують, що російські окупанти взяли під контроль кілька сіл біля кордону на Харківщині, однак прямо вказують, що досі вони перебували у санітарній сірій зоні, тобто там не було наших захисників і укріплень.

Про це вони розповіли у своєму Телеграм-каналі «Гострі Картузи», слухай відео. Також вони оприлюднили фотографії знищених загарбників, зроблені сьогодні безпілотними літальними апаратами.

На одній, зробленій на території РФ, показано знищені чотири бойові броньовані машини і вантажівка. Тобто вони не змогли перетнути кордон. Однак: «Частина техніки все ж таки проскочила, тепер ми шукаємо її по посадках».

На іншій світлині ще одна спалена ББМ, а поруч, здається, чотири трупи інтервентів. Де саме це знято, не вказано.

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