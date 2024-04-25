Гітару Джона Леннона виставили на аукціон

Гітара засновника відомого британського гурту The Beatles Джона Леннона буде продана на аукціоні. Про це повідомляє Euronews Culture.

Ця гітара останні 50 років пролежала на горищі. Вирішено виставити її на продаж в рамках розпродажу Music Icons на аукціоні Julien’s Auctions 29 і 30 травня.

Оціночна вартість гітари Framus Hootenanny становить від 600 до 800 тисяч доларів США. Очікується, що вона коштуватиме набагато більше і потенційно перевищить ціну в 2,4 мільйони доларів, за яку в 2015 році була продана гітара Леннона Gibson J160E.

Гітара — один з понад 1 000 лотів, які будуть представлені на аукціоні Музичні ікони. На ньому також продаються сукня Тіни Тернер від Versace; чорна сукня Емі Уайнхаус від Fendi; бас-гітара Fender P, на якій грав Адам Клейтон з U2; книга рукописних текстів Тупака Шакура; кросівки Onitsuka Tiger, які носив Фредді Мерк’юрі; і піджак Майкла Джексона.

Що було раніше

У лютому 2024 року Полу Маккартні повернули гітару, яку в нього вкрали у 1972 році. Її знайшли на горищі одного з будинків в Англії.

Маккартні, який купив гітару за 30 фунтів у 1961 році, грав на ній у перші дні існування гурту в Гамбурзі та понад 250 разів у клубі Caven. На ній же він грав аж до розпаду гурту в 1969 році. Під неї були записані такі хіти, як «Love Me Do», «Twist» та «She Loves You».

Заклик знайти музичний інструмент Höfner 500/1 1961 року випуску, на якому грав 81-річний Пол Маккартні, був оголошений минулого року в надії знайти його через багато десятиліть. Він був викрадений з багажника фургона в лондонському районі Ноттінг-Хілл у жовтні 1972 року.

Команда міжнародного проекту The Lost Bass взялася за його пошуки. І як з’ясувалося, інструмент був проданий власнику пабу в цьому районі, після чого опинився в сімейному будинку в Сассексі, де зберігався на горищі протягом багатьох років.

В результаті місцевий житель, який почув про пошук, згадав, що у нього є схожа гітара. Це була гітара Маккартні, загублена понад півстоліття тому. На думку експертів, гітару потрібно відремонтувати, щоб на ній знову можна було грати, але вважається, що це можна легко зробити.

Через свою важливість для нього і його музики, гітара зараз оцінюється в 10 мільйонів фунтів стерлінгів.