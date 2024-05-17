Гигиена ребенка до года: родителям на заметку

В первый год жизни малыш делает огромный скачок в росте. И в это время задача родителей — сделать все, чтобы ментальное и физическое здоровье ребенка было в норме. Разговаривайте с малышом, играйте, вовремя кормите и соблюдайте гигиену. Средства по уходу вы найдете на сайте huggies.uz, производителя детских товаров.

Купание ребенка

Кожа малыша тонкая и чувствительная. На ней легко могут появляться опрелости и раздражения. Советы по уходу:

делайте регулярно воздушные ванны — при температуре около 21 °C и влажности около 55 %;

купать можно каждый день — первый месяц по несколько минут при температуре 37 °C;

время купания со временем можно увеличивать до 10 минут, а температуру — уменьшать на 1-2 °C;

детским мылом можно пользоваться раз в неделю.

Доверяйте уход за ребенком проверенным деликатным средствам. Проводите гигиенические процедуры, когда малыш сытый и довольный.

Замена подгузников

Новорожденные опорожняются 20-25 раз в сутки. Подгузники нужно менять каждые 3-4 часа, даже если они не заполнились до максимума. Выбирайте гипоаллергенные средства гигиены с эластичным поясом, плотными бортиками на ногах и хорошим впитыванием влаги.

Советы при замене подгузников:

иногда подмывание ребенка можно заменить на тщательное обтирание влажными салфетками;

наносите увлажняющий крем на кожу малыша при каждой замене;

проверяйте посадку подгузника и прочность липучек.

Важно правильно подбирать размер подгузника. От этого зависит, будут ли протекания и будет ли малыш чувствовать себя комфортно.

Уход за глазками, носиком и ушками

В уголках глаз после сна может накапливаться слизь. Это нормально. Убрать ее можно смоченным в кипяченой воде ватным диском. Если глаза постоянно застилает выделениями, нужно обратиться к педиатру. Он подскажет технику массажа и назначит лекарства.

Носик и ушки чистить нужно ежедневно. Очищайте только ушную раковину, но не слуховой проход. А капли для носа лучше посоветует педиатр.

Уделяйте внимание вопросам гигиены и не бойтесь навредить малышу. Если у вас возникают вопросы, задавайте их детскому врачу.