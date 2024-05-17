Гигиена ребенка до года: родителям на заметку
В первый год жизни малыш делает огромный скачок в росте. И в это время задача родителей — сделать все, чтобы ментальное и физическое здоровье ребенка было в норме. Разговаривайте с малышом, играйте, вовремя кормите и соблюдайте гигиену. Средства по уходу вы найдете на сайте huggies.uz, производителя детских товаров.
Купание ребенка
Кожа малыша тонкая и чувствительная. На ней легко могут появляться опрелости и раздражения. Советы по уходу:
- делайте регулярно воздушные ванны — при температуре около 21 °C и влажности около 55 %;
- купать можно каждый день — первый месяц по несколько минут при температуре 37 °C;
- время купания со временем можно увеличивать до 10 минут, а температуру — уменьшать на 1-2 °C;
- детским мылом можно пользоваться раз в неделю.
Доверяйте уход за ребенком проверенным деликатным средствам. Проводите гигиенические процедуры, когда малыш сытый и довольный.
Замена подгузников
Новорожденные опорожняются 20-25 раз в сутки. Подгузники нужно менять каждые 3-4 часа, даже если они не заполнились до максимума. Выбирайте гипоаллергенные средства гигиены с эластичным поясом, плотными бортиками на ногах и хорошим впитыванием влаги.
Советы при замене подгузников:
- иногда подмывание ребенка можно заменить на тщательное обтирание влажными салфетками;
- наносите увлажняющий крем на кожу малыша при каждой замене;
- проверяйте посадку подгузника и прочность липучек.
Важно правильно подбирать размер подгузника. От этого зависит, будут ли протекания и будет ли малыш чувствовать себя комфортно.
Уход за глазками, носиком и ушками
В уголках глаз после сна может накапливаться слизь. Это нормально. Убрать ее можно смоченным в кипяченой воде ватным диском. Если глаза постоянно застилает выделениями, нужно обратиться к педиатру. Он подскажет технику массажа и назначит лекарства.
Носик и ушки чистить нужно ежедневно. Очищайте только ушную раковину, но не слуховой проход. А капли для носа лучше посоветует педиатр.
Уделяйте внимание вопросам гигиены и не бойтесь навредить малышу. Если у вас возникают вопросы, задавайте их детскому врачу.
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