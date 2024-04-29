Генсек НАТО вперше виступив у Верховній Раді

Сьогодні Україну з неоголошеним візитом відвідав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. У другій половині дня він у Верховній Раду виступив перед народними депутатами.

Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко у Facebook.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з трибуни ВР ще раз підтвердив, що Україна буде членом Альянсу. Правда, не сказав, коли. Хоча, відверто, Україна чекає сильнішого і однозначного сигналу на Вашингтонському саміті НАТО», – написала вона і додала, що Столтенберг – перший генсек Альянсу, який виступив в українському парламенті.

За словами Геращенко, у своєму виступі генеральний секретар НАТО зосередився на загрозах, які несе вільному світу Росія і її партнери, зокрема, Китай.

У свою чергу спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав візит Столтенберга до парламенту «чітким та однозначним сигналом для всіх: українців, міжнародних партнерів і ворога, що Україна не одна у своїй боротьбі з агресором».

За словами спікера, він обговорив із генсеком безпекову ситуацію й оборонні потреби держави у боротьбі з агресором, «це передусім додаткові системи ППО та артилерія».

Також Стефанчук нагадав, що членство України в ЄС і НАТО закріплено у Конституції держави.

Сьогодні біля 15:00 речниця Альянсу Фара Дахлалла опублікувала у соцмережі X анонс трансляції пресконференції Столтенберга, вказавши, що це буде спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

У своєму виступі Зеленський нагадав, що це вже третій візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

«Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за увесь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції», – сказав український лідер.

Як відомо, НАТО збільшив свій цивільний та військовий бюджет на 2024 рік. Цивільний бюджет становить 438,1 мільйона євро, а військовий — 2,03 мільярда євро, що на 18,2% і 12% більше, ніж у 2023 році.

США не вийдуть з НАТО, якщо за результатами виборів у цій країні президентом знову стане Дональд Трамп. Нагадаємо, про це у січні сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Всесвітньому економічному форуму в Давосі.

США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників… Це те, чого немає в Китаю та Росії, та що робить Сполучені Штати більш безпечними й сильнішими, – заявив генсек НАТО.

За словами Столтенберга, раніше під час зустрічей Трамп не говорив йому, що США ніколи не допоможуть Європі, якщо вона раптом зазнає нападу.

Він нагадав, що головна претензія Трампа полягала в тому, що європейські союзники не витрачають достатньо коштів на оборону. Але нині Європа збільшує такі видатки, «тож нам є що розповісти про розподіл (фінансового – ред.) тягаря».