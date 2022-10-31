PariMatch — крупная легальная букмекерская компания, которая начала свою деятельность в Украине, а теперь распространилась по всему миру. Поэтому компания предлагает начать делать ставки на спорт и киберспорт, а также предлагает выгодные коэффициенты и щедрые бонусы. Таким образом, компания открывает широкие возможности для ставок для игроков и разрешает регистрацию для совершеннолетних пользователей.

На сегодня это самая безопасная и надежная платформа для ставок на территории нашей страны, которая предлагает своим пользователям большие преимущества. Среди главных достоинств — гемблинг партнерка Париматч. Они предлагают возможность делать ставки на различные события в спорте и киберспорте, а также сотни прогнозов во всех доступных спортивных лигах.

Преимущества партнерской программы ПариМатч

Итак, партнерская программа Париматч работает по принципу, по которому вы будете получать комиссию за привлечение игроков. Таким образом, привлекая новых пользователей на сайт, и пользователь, и вы вместе с этим получаете большие преимущества, оба становятся победителями. Список преимуществ приведен в пунктах ниже. Если вы любите делать ставки и хотите проверить свою удачу, то Париматч — самая безопасная легальная площадка для ставок.

С партнерской программой PariMatch выгоду получат как пользователь, так и издатель, поэтому здесь мы предоставили отдельные преимущества как издателю, так и пользователю.

Преимущества для издателей: партнерская программа Parimatch

Поддержка для партнеров. PariMatch — это глобальный бренд, клиринг которого обеспечивает синхронизацию положительных результатов для партнеров. Однако если вы занимаетесь партнерским маркетингом впервые, не беспокойтесь, так как поддержка и рекомендации доступны на каждом этапе процесса.

Доступные услуги. Для получения постоянного дохода партнер должен знать, чего хочет клиент. Компания предлагает различные виды электронных продуктов, которые пользуются большим спросом. Таким образом, вы можете выбрать любой продукт, потому что они соответствуют потребностям клиентов.

Оплата. Издатели могут ожидать хорошие выплаты от кампании, поскольку, когда вы планируете присоединиться к партнерской программе, структура вознаграждения является очень важным моментом.

Послужной список организации. Многие люди хотят войти в партнерскую индустрию в качестве партнеров поэтому если вы заглянете в Интернет, вы получите действительно отличный послужной список.

Преимущества для пользователя

Надежность и безопасность. С точки зрения пользователей вы получаете очень важную выгоду от компании, которая обеспечивает надежность и безопасность. Таким образом, компания предлагает своим пользователям высокую безопасность с отличным шифрованием данных. Они взяли на себя защиту от несанкционированного доступа третьих лиц.

Реальные расчеты ставок. Сумма, введенная в ставку, будет выбрана по вашему выбору, и вы получите подлинные расчеты для произведенной выплаты. Таким образом, пользователи могут рассчитывать на лучшую выплату от компании.

Плавная трансляция событий. Компания была сделана удобной для пользователя, поэтому пользовательский интерфейс, предоставляемый компанией, был разработан в соответствии с требованиями пользователя. Вы можете проверить в приложении, что потоковая передача событий будет гладкой, и вы не столкнетесь с какими-либо проблемами при использовании.

Возможность ставок в режиме реального времени. Пользователи получат еще одно преимущество, заключающееся в том, что они также могут делать ставки на матч в прямом эфире, что означает, что во время матча вы также можете делать ставки между ними.

Простая настройка учетной записи. Вы можете очень легко настроить свою учетную запись всего за несколько шагов. Вам просто нужно загрузить приложение, затем предоставить данные, пройти KYC и начать проверять свою удачу.

Ответственность. Компания будет строго следовать принципам ответственности в отношении букмекерского бизнеса. Вы должны быть уверены, что ставки, покер, казино и другие продукты и мероприятия носят исключительно развлекательный характер и предназначены только для развлечения.