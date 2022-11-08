Гауляйтер Херсонщини заявив про територіальні втрати

Про це повідомив телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», оприлюднивши відповідне відео. Воно знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого, вірогідно, знайшов ціль, встановив її точні координати, по яким наші захисники відпрацювали невідомою нам зброєю.

Танк був накритий зеленою сіткою. За мить до прильоту з нього зістрибнули два інтервенти, але навряд чи вони врятувалися від вибуху. Схоже на те, що це було влучання з першого пострілу – або протитанковою керованою ракетою, або високоточним артилерійсьим снарядом типу «Excalibur».

Тим часом, гауляйтер Херсонської області Кирило Стремоусов повідомляє, що Збройні сили України зараз начебто штурмують Снігурівку Миколаївської області: «З ранку йдуть тяжкі бої». Начебто українським захисникам вдалося закріпитися на північній околиці населеного пункту вздовж залізничних шляхів.

Раніше ми кілька разів невдало намагалися звільнити Снігурівку. Зараз там стоїть 205 полк фашистської Росії.