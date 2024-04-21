Гарсія у поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні

Американець Раян Гарсія (25-1-0, 20 KO) у видовищному 12-раундовому поєдинку у першій напівсередній вазі (62,2 кг), який мав бути чемпіонським, переміг земляка Девіна Хейні (31-0-1, 15 KO). Напередодні бою претендент не вклався у ліміт ваги, тож, не зміг претендувати на титул.

Ситуація взагалі анекдотична. Гарсія при ліміті ваги в 63,5 кг, показав 64,9 кг. Це дуже суттєвий перебір.

В 10-му раунді Гарсія вдруге відправив чемпіона в нокдаун і ледь не завершив бій достроково, маючи шалену перевагу. В 11-му раунді ще один нокдаун.

Перевага у фінальному раунді вже ніяк не допомогла Хейні. Перемога Гарсії роздільним рішенням суддів — 112:112, 114:110, 115:109.

Вже після бою президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що Хейні зберіг чемпіонський пояс.

В андеркарті бою українець Сергій Дерев’янченко декласував американця Вона Александера, вигравши усі 10 раундів за оцінками суддів.

Нагадаємо, декілька днів тому Гарсія вирішив одружитися і освідчився відомій австралійській порноакторці Саванні Бонд. Спортсмен опублікував у Twitter відео, підписавши його: «Вона сказала так. Я такий щасливий і мотивований перед своїм боєм». Як бачимо, мотивоним він виявився не тільки до бою, але й до переїдання…

Перед цим Гарсія написав, що дівчина вагітна. Додамо, що 33-річна Бонд знялася за свою кар’єру майже у 100 фільмах для дорослих.