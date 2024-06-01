Гармаші ЗСУ виграли у окупантів артдуелі в районі Роботиного

Гармаші Сил оборони сьогодні вранці виграли кілька артилерійських дуелей у російських окупантів в районі частково окупованого села Роботине Запорізької області (зараз Оріхівський, а минулого літа офіційно Мелітопольський напрямок).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» о 12:54 повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс з посиланням на побратимів, які воюють на цій ділянці фронту:

«Орки, як вам робота нашої арти на Запорізькому напрямку, нормально чи ще додати? Самі артилеристи підтверджують, що за ранок вдалося розвалити декілька ворожих гармат. Загалом вони навіть не висовуються».

Вчора Алекс вже повідомляв, що наша артилерія на Запорізькому і Херсонському напрямках переграє ворога. Однак це може бути тільки тому, що ворог сконцентрував її на більш східних ділянках фронту…