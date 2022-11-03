 

G7 допоможе Україні пережити зиму, – глава МЗС ФРН

  1. 03.11.2022
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Міністр закордонних справ Німеччини, яка цього року головує у «Групі семи», Анналена Бербок анонсувала скоординовані дії учасників формату щодо надання допомоги Україні у зимовий період. Про це повідомляє Spiegel.

«Після спільних санкцій, які ми ввели, тепер буде спільна зимова допомога від партнерів по G7», — заявила Бербок.

За словами глави МЗС Німеччини, багато інших країн уже заявили про свій намір приєднатися до допомоги.

«Ця зимова допомога також означає, що ми не допустимо порушення миру та міжнародного права взимку. Ми не змиримося з тим, що президенту Росії вдасться реалізувати свою стратегію зламу України. Ми не погодимося з тим, що він сподівається зруйнувати міжнародну єдність», — наголосила глава МЗС ФРН.

Spiegel нагадує, що Німеччина вже направила Україні понад 100 генераторів для стабілізації енергосистеми, крім того, постачаються обігрівачі, насоси, житлові та санітарні контейнери, ліжка, ковдри та намети.

Доставку пристроїв забезпечило Федеральне агентство технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ ФРН.

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