Футбольний клуб знявся з чемпіонату через мобілізацію

«Дружба» з Мирівки (Київська область), яка за підсумками сезону-2023/24 виграла Другу лігу та підвищилася у класі, знімається з наступного розіграшу Першої ліги і тимчасово припиняє професійний статус.

Це рішення виданню Трибуна підтвердив директор футбольного клубу Ігор Дегтяренко. За його словами, керівництво знімає команду зі змагань на наступний сезон через неможливість провести бронювання.

«Закон про мобілізацію. З липня місяця людей будуть зупиняти на вулицях і так далі. Ми не можемо нашим людям забезпечити безпеку, в нас немає таких важелів, щоб забронювати їх. УАФ, на жаль, для футболістів нічого не зробила. Ми просто не зможемо з цим боротись.

Десь автобус зупинять дорогою на тренування чи гру і всій команді випишуть повістки. Що ми будемо з цим робити далі? Тільки через те, що ми не можемо забезпечити людям нормальну роботу і в будь-який момент ключових гравців можуть забрати в армію. Нікуди дітись, це війна.

Ну, ми попросили на рік. Може за цей час війна закінчиться, побачимо. Щоб за нами залишили місце в ПФЛ на рік, хоча б у Другій лізі. В Першій лізі за нами ніхто не зарезервує, зрозуміло. Іншого виходу немає, на жаль.

Зараз і в інших клубах таке почнеться, це сто відсотків, коли прийде липень. Ви ж розумієте, що не всі футболісти хочуть йти у військкомати. А ми не можемо їх змусити, хоча у нас всі підлягають мобілізації. Що я буду робити з цим? Ми ж не можемо їм зробити відтермінування мобілізації, в нас нема таких важелів. Нас не можуть забронювати. От тільки через це знімаємось», — сказав Дегтяренко.

Нагадаємо, місяць тому у клубі Першої ліги України «Хуст» повідомили, що 25-річного гравця команди Миколу Сираша силоміць затримали та доставили до військкомату.

Більш детально про цю ситуацію тоді розповів головний тренер Хуста Володимир Циткін.

«Він приїхав потягом до Хуста, і представники ТЦК його забрали прямо на вокзалі. Я вважаю, незаконно. Не було ні повістки, нічого, його просто відвезли у військкомат і зв’язок із ним зник. Ми грали на виїзді, і Сираш після матчу відпросився на один день, бо в нього хвора дитина, і її треба було відвезти в лікарню. Коля поїхав до Києва, він переселенець із Чернігова, живе в Ірпені. Сираш весь цей час опікувався дитиною, а вчора повернувся і сталося таке. Зараз його дружина в Києві одна з хворою дитиною.

Його не відпустили. Жодної інформації про нього немає, Микола не на зв’язку, його телефон вимкнений. Людину просто викрали серед білого дня, без повістки, без будь-яких підстав. Перед тим як у нього забрали телефон, Коля встиг набрати мого помічника і все розповів.

Ми намагалися дізнатися вчора хоч щось у військкоматі, але з нами ніхто не розмовляє і нічого не пояснює. Вони не хочуть спілкуватися і слухавку навіть не беруть. Єдине, що вдалося дізнатися, Сираш уже в Мукачеві, він уночі скинув смс знайомому. Куди його везуть, я не знаю. Клуб написав листа в ПФЛ і в УАФ. Ми поставили до відома всіх, але поки немає жодної реакції. Ми не знаємо, що робити далі», — розповів тоді Циткін.