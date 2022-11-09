ФСБ РФ готувала вбивства керівників ССО ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу ФСБ РФ, яка діяла у Києві та Сумській області та готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про це повідомила СБУ на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».

Фактично, мова йде про двох місцевих жителів. Мешканець прикордонного району Сумщини був завербований після початку повномасштабного російського вторгнення. Він був на прямому зв’язку зі своїм куратором і координував з ним плани та алгоритми дій по закритим каналам електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації.

За вказівкою ФСБ агент залучив до підривної діяльності ще одного місцевого жителя, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські погляди і провокаційні висловлювання серед оточуючих.

Зрадники розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу нашої держави. Збирали персональні дані та інформацію про місця перебування командирів бойових підрозділів ССО ЗСУ.

Отриману інформацію куратор з ФСБ планував використати для підготовки фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії і затримали, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині.

Під час огляду схованки правоохоронці виявили: дві протитанкові міни ТМ-62М з підривачами, дві бойові гранати РГО із запалами, ️автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

У ході обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з куратором з ФСБ РФ.

Затриманим повідомили підозру в скоєнні кримінального злочину, вирішується обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.