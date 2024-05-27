Франція надішле військових інструкторів в Україну, – Сирський

Франція направить своїх інструкторів до України для навчання військових. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram в понеділок, 27 травня.

Такий підхід вигідний економічно — набагато дешевше забезпечити приїзд в Україну, скажімо, сотні інструкторів, чим 20 тисяч українських чоловіків на навчання у ту ж Францію до сотні інструкторів.

Крім того, це значно скоротить терміни на навчання за рахунок скасування переїздів і розміщення за кордоном наших захисників.

Сирський розповів, що сьогодні разом із міністром оборони Рустемом Умєровим провів онлайн-переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

«Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців», – зазначив головком і додав, що вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, ознайомитись з інфраструктурою та персоналом.

Сирський висловив сподівання, що рішучість Франції буде спонукати інших партнерів України долучитися до такої ініціативи.

Президент Франції Макрон не змінив своєї думки щодо можливості введення західних військ в Україну. Це можливо за двох умов, заявив він розповів в інтерв’ю для The Economist, оприлюдненому у четвер, 2 травня. Умови прості — прорив росіянами фронту й заклик української влади про допомогу військами.

Він додав, що агресивна реакція з Москви на його перші заяви довела, що вони мали бажаний ефект і донесли меседж «не думайте, що ми зупинимося тут, якщо ви не зупинитеся».