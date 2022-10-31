 

Екс-голову ДФС Романа Насірова взято під варту

  1. 31.10.2022
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Екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насірова ув’язнили до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн. Про це повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що якщо заставу буде внесено, Насірова випустять із СІЗО під зобов’язання: прибувати на першу вимогу; не відлучатися з Києва без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваним – олігархом Олегом Бахматюком та іншими особами, визначеними за постановою; здати на зберігання закордонні паспорти, службовий паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

Раніше повідомлялося, що екс-голову ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях із відшкодуванням 3,2 млрд грн ПДВ.

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