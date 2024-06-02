Екіпаж «Бредлі» знищив два БТР з десантом окупантів

Американська бойова машина піхоти «Бредлі» 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України влучним вогнем з автоматичної гармати «Бушмастер» розбила штурмову групу російських окупантів на двох бронетранспортерах.

Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила на власній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотним літальним апаратом.

Його оператори завчасно помітили загрозу і скоригували вогонь наших захисників. Екіпаж Тихого виїхав на зручну вогневу позицію і скоро дочекався, коли ворожі БТРи виїдуть в поле огляду. Ми бачимо прямі влучання в БТРи, яких не врятували мангали та додатковий захист, і їх пожежі.

На жаль, більшість штурмовиків розбіглася. Однак, оскільки це сталося поодаль від наших позицій, вони безпосередньої загрози не становили.