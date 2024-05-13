Дві країни Європи допускають розміщення у себе ядерної зброї

Агресія фашистської Росії змушує країни цивілізованого світу шукати засоби захисту, в тому числі що стосується зброї масового ураження. Так, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон не виключає можливість розміщення ядерної зброї в країні в разі війни, передає Expressen.

У разі війни це зовсім інше питання. Якщо трапиться найгірше, демократичні країни в нашій частині світу, звісно, мають бути в змозі захистити себе від країн, які можуть погрожувати застосуванням ядерної зброї», — зазначив він.

За його словами, «все членство Швеції в НАТО і вся шведська оборона спрямовані на те, щоб не допустити такої ситуації».

«Якби Україна була членом НАТО, вона б не зазнала нападу з боку Росії», — наголосив прем’єр Швеції.

Перед цим подібні думки озвучили у Варшаві. Президент Польщі Анджей Дуда 22 квітня заявив, що його країна готова до розміщення ядерної зброї НАТО у себе. Глава держави розповів, що це питання вже деякий час є на порядку денному польсько-американських переговорів. Крім того, польський лідер вказав на небезпеку з боку Росії – її мілітаризацію та перекидання ядерної зброї до Білорусі.

Нагадаємо, у міноборони РФ заявили, що Росія проведе військові навчання з нестратегічною ядерною зброєю. У Вашингтоні вважають безвідповідальною риторику Кремля про військові навчання з використанням тактичної ядерної зброї. Про це у понеділок, 6 травня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер . Він зазначив, що Росія постійно згадує про ядерну зброю протягом всієї повномасштабної війни.

«Риторика Росії — ядерна риторика — є безрозсудною та безвідповідальною впродовж усього конфлікту», — заявив він.

Разом з тим, за словами Міллера, США не бачать підстав змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь, бо «не вбачають жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні».