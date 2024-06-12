Дві команди підвищили пропозицію Жироні за Довбика

Схоже, два останні матчі збірної України, в яких Артем Довбик забив командам Польщі і Молдови, лише підігріли бажання Наполі і Атлетико придбати нашого форварда. Вони підвищили суми, які пропонують за нього Жироні.

Як стверджує видання AS, італійський клуб зробив конкретну пропозицію каталонцям щодо купівлі футболіста. За даними журналістів 26-річного нападника «Наполі» оцінив у 35 мільйонів євро.

А ось відомий своїми інсайдами журналіст Ніколо Скіра вважає, що Довбик близький до переходу в Атлетико Мадрид.

Зазначається, що керівництво «матрацників» готове заплатити клаусулу за українця, розміром 40 мільйонів євро. Також клуб пропонує Артему контракт терміном до 2029 року.

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії в XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Сам Артем казав, що зосереджений на Євро-2024 і поки питання продовження кар’єри на паузі. Хоча й говорив, що йому подобається в Іспанії, фактично натякаючи, що при інших рівних складових віддав би перевагу команді з Ла Ліги.