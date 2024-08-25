Арешт Дурова може дуже боляче вдарити по військовим спроможностям Росії. Адже використання Телеграма забезпечує спецслужбам цієї фашистської країни розвідувальну, шпіонську і пропагандистську діяльність.

Засновник і генеральний директор месенджера Telegram Павло Дуров, імовірно, прагнув зустрітися з хазяїном Кремля Володимиром Путіним в Баку кілька днів тому.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко на своєму Telegram-каналі

«Не виключено, що Дуров шукав зустрічі із Путіним у Баку кілька днів тому. Йому відмовили. Тепер у Росії істерика, що «єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу», — зазначив очільник ЦПД.

Керівник ЦПД зауважив, що Telegram — це месенджер номер один в Україні. В Індії — 300 млн користувачів, а «незабаром він стане номером один у Південній та Латинській Америці».

Коваленко зауважив, що арешт Дурова можна порівняти зі зломом Енігми британцями під час Другої світової війни. Telegram — це єдиний месенджер, який активно використовує російська армія.

«Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці Росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними «відповідальними» за цей напрям шпигунської діяльності», — мовиться в повідомленні.

Коваленко вважає, що цю справу Дурова «може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі».

Як відомо, у Франції арештували Павла Дурова. Запит на його затримання зробило управління боротьби зі злочинами щодо неповнолітніх, тобто силовики, які розслідують злочини, вчинені педофілами. У Франції вважають, що для них Telegram став великим майданчиком. Дурову загрожує 20 років ув’язнення.

Симптоматично, що критикою на арешт відреагував американець Ілон Маск, який є прихильником Трампа і стратегії здачі українських територій фашистській Росії. Причому, напередодні стало відомо, що під час купівлі соцмережі Твіттер Маск отримав кошти від фонду, в засновниках якого є діти двох російських олігархів.