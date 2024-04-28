ДСНС спростовує фейк про «евакуацію» на Полтавщині

У мережі розповсюджують фейкову інформацію нібито від ДСНС про те, що з Кременчуцького району Полтавщини проводиться евакуація. У ДСНС спростовують ворожий вкид.

Повідомляється, що ДСНС нібито закликала евакуюватися жителів сіл, які «можуть бути затоплені через удари по Кременчуцькій ГЕС».

«Увага, фейк! Через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення «евакуації» з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли. ДСНС України інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації. Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації!» — йдеться в повідомленні.

Десять днів тому РФ розповсюджувала фейкову інформацію про те, що нібито готується наступ на Сумську область. Про це повідомляв Центр протидії дезінформації.

Зазначалося, російські пропагандисти заявляють, що війська РФ «планують наступати на Сумську область», щоб відтягнути резерви українських захисників від Куп’янська Харківської області.

Також окупанти розповсюджували фейки про «підготовку українського наступу із Сумської області на Курську область». У якості «доказів» вони використовують українські сюжети про навчання прикордонників.

Як заявили в ЦПД, у такий спосіб росіяни намагаються виправдати свої обстріли населених пунктів Сумської області та залякати жителів прикордонних міст і сіл, щоб змусити їх виїхати звідти. Насправді, Росія не має достатніх резервів для наступу на Сумську область.

Раніше у ЦПД заявляли, що повідомлення про підготовку 350-тисячної армії Росії до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії, та не відповідають дійсності. Росіяни зараз здатні лише на терор Харкова обстрілами, але використовують це для залякування новим наступом.

Нагадаємо, як зазначили в Енергоатомі, російські фейки про нібито атаку на Запорізьку АЕС з боку України є спробою росіян приховати власні наміри чи події, що вже відбулися на об’єкті.