Дрони знищили склад боєприпасів в Бєлгородській області РФ

У селищі Ракитне Бєлгородської області РФ, розташованому в 26 кілометрах від найближчої ділянки україно-російського кордону, сталася сильна і довготривала пожежа на складі боєприпасів окупантів.

Про це сьогодні в обід почали масово повідомляти місцеві жителі, викладаючи в соціальні мережі та Телеграм-канали відповідні відео. На одному з них чітко чути характерні звуки постійно детонуючих боєприпасів різного калібру.

Масштаб загоряння великий. Вогняно-чорний стовп диму видно далеко з-за меж населеного пункту. Схоже, що склад розташований близько від житлової будови. Що саме призвело до пожежі, наразі незрозуміло.

Також різні джерела вказують, що в прикордонному селі Безімено (на мапі позначено червоним квадратиком) Грайворонського району Бєлгородської області дрони скинули вибухові пристрої на машину і адміністративну будівлю, а також встановили прапор України на башті зв’язку.