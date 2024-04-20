Дрони знищили дві нафтобази під Смоленськом

Минулої ночі ударні безпілотні літальні апарати знищили щонайменше дві поруч розташовані нафтобази «Нефтіка» і «Лукойл» в селищі Кардимово на схід від Смоленська (270 кілометрів від найближчої ділянки кордону України).

Про це повідомляють місцеві жителі. На відзнятому ними відео чоловік показує обидві масштабні пожежі, зазначаючи, що «Лукойл» палає значно сильніше за «Нєфтіку».

На той момент мешканець почув вісім вибухів. Це могли бути, як розриви дронів-камікадзе, так і робота зенітно-ракетних комплексів окупантів чи вибухи резервуарів з пальним.

Жителі поруч розташованого Смоленська бачили пожежу, як одну. Губернатор Василь Анохін визнав загоряння ємності з пальним через влучання уламків начебто збитих баражуючих боєприпасів.

Міноборони РФ заявило про збиття над Смоленською областю одного камікадзе. Якщо він справді був один, то його уламки впали фантастично вдало…