 

Дрони завдали удару по НПЗ в Росії

  1. 23.05.2024
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Сьогодні в обід щонайменше два ударні безпілотні літальні апарати, подібні до легкомоторних літаків А-22 «Летюча лисиця», атакували нафтопереробні заводи «Танеко» і «Таіф-НК» в районі міста Нижньокамськ в Татарстані, РФ.

Про це рясно повідомляють місцеві жителі, оприлюднюючи відповідні відео в соціальних мережах і Телеграм-каналах, а також місцеві та загальноросійські засоби масової інформації.

Про наслідки ударів інформації наразі немає. Але люди кажуть, що один дрон-камікадзе був збитий протиповітряною обороною, що підтвердили у міністерстві оборони фашистської РФ.

Також відомо, що на вищевказаних підприємствах і на деяких інших (зокрема на ЕП-600 «Нижньокамськнафтохім», «Нижньокамськуглерод», «Оргсинтез», «Нижньокамськшини») проводилася евакуація співробітників. Паралельно припинили роботу аеропорти Казані та Нижньокамська.

Раніше подібні українські дрони вже успішно атакували НПЗ в Татарстані, подолавши відстань понад тисячу кілометрів.

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