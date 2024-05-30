Сьогодні вранці (близько сьомої години) над територією Краснодарською краю начебто були збиті п’ять українських ударних безпілотних літальних апаратів. Принаймні про це заявило міністерство оборони фашистської РФ.

Згодом (близько восьмої години) місцеві жителі повідомляли, що в Тамані Краснодарського краю знову працює протиповітряна оборона, яка наче збила ще чотири дрони-камікадзе, але з моря летять ще…

Точні результати атаки невідомі. Але регіональний оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про ушкодження внаслідок падіння БПЛА електричної трансформаторної підстанції. Обійшлося без постраждалих.