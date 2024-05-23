Дрони успішно атакували військову частину біля Армавіра в РФ

Сьогодні вранці ударні безпілотні літальні апарати атакували військову частину 41003 російських окупантів, розташовану в селищі Глибоке Краснодарського краю РФ (західний пригород Армавіру). Це близько пів тисяч кілометрів від найближчої вільної території України.

Про це о 14:39 у своєму однойменному Телеграм-каналі повідомило російське (фактично опозиційне) незалежне видання без цензури «ASTRA»: «Після атаки виникла пожежа, про постраждалих невідомо».

Також ASTRA уточнила, ще даний об’єкт є 818-им радіотехнічним центром.

З відкритих офіційних джерел в інтернеті відомо, що дана військова частина веде «діяльність, пов’язану з забезпеченням військової безпеки». Командує (чи колись командував) нею Вадим Георгійович Сєвєров…