 

Дрони успішно атакували військову частину біля Армавіра в РФ

  1. 23.05.2024
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Сьогодні вранці ударні безпілотні літальні апарати атакували військову частину 41003 російських окупантів, розташовану в селищі Глибоке Краснодарського краю РФ (західний пригород Армавіру). Це близько пів тисяч кілометрів від найближчої вільної території України.

Про це о 14:39 у своєму однойменному Телеграм-каналі повідомило російське (фактично опозиційне) незалежне видання без цензури «ASTRA»: «Після атаки виникла пожежа, про постраждалих невідомо».

Також ASTRA уточнила, ще даний об’єкт є 818-им радіотехнічним центром.

З відкритих офіційних джерел в інтернеті відомо, що дана військова частина веде «діяльність, пов’язану з забезпеченням військової безпеки». Командує (чи колись командував) нею Вадим Георгійович Сєвєров…

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