Дрони успішно атакували російське судно «Інженер Смірнов»

Ударні безпілотні літальні апарати в Азовському морі атакували буксир «Інженер Смірнов» та баржу «Секція-179», яку він транспортував з Азову (порт в Ростовській області РФ) до Керченської протоки, де вона мала стати частиною загороджень Кримського мосту від морських дронів-камікадзе.

Сьогодні про це повідомляють чисельні російські засоби масової інформації, але сама подія сталася в Таганрогському заливі близько 21:00 восьмого червня цього року.

На оприлюдненому відео зафіксовано момент удару по буксиру (обережно, ненормативна лексика). Поранені два члени екіпажу. Обидва плавзасоби отримали пошкодження, однак змогли повернутися назад в порт Азову.