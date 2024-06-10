Дрони успішно атакували російське судно «Інженер Смірнов»
Ударні безпілотні літальні апарати в Азовському морі атакували буксир «Інженер Смірнов» та баржу «Секція-179», яку він транспортував з Азову (порт в Ростовській області РФ) до Керченської протоки, де вона мала стати частиною загороджень Кримського мосту від морських дронів-камікадзе.
Сьогодні про це повідомляють чисельні російські засоби масової інформації, але сама подія сталася в Таганрогському заливі близько 21:00 восьмого червня цього року.
На оприлюдненому відео зафіксовано момент удару по буксиру (обережно, ненормативна лексика). Поранені два члени екіпажу. Обидва плавзасоби отримали пошкодження, однак змогли повернутися назад в порт Азову.
Беспилотники ВСУ атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе.
По данным «Базы», атака на буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179» вечером 8 июня. pic.twitter.com/S2CQf8nTBq
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 10, 2024
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