 

Дрони успішно атакували НПЗ у Туапсе

  1. 17.05.2024
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Минулої ночі щонайменше два чи три ударних безпілотних літальних апарати успішно атакували нафтопереробний завод в Туапсе Краснодарського краю РФ (близько пів тисячі кілометрів до території вільної України).

Про це з посиланням на місцевих жителів, які відзняли і виклали в соціальні мережі та Телеграм-канали відповідні відео, повідомляють спочатку російські, а тепер і українські засоби масової інформації.

На першому нижче представленому ролику голос за кадром говорить: «Ще один (дрон-камікадзе)». При цьому на НПЗ вже видно пожежу, але сам БПЛА ледь помітний.

На другому ж відео чітко видно плавний політ БПЛА літакового типу, який спокійно під акомпанемент зеніток і кулеметів підлетів над будинками до НПЗ і «тюкнув» його у вишку, яка горіла ще до цього. Після повторного влучання пожежа різко посилилася.

Оперативний штаб російських фашистів у Краснодарському краю визнав пожежу на НПЗ в Туапсе, але каже, що її вже загасили.

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