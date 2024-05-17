Дрони успішно атакували НПЗ у Туапсе

Минулої ночі щонайменше два чи три ударних безпілотних літальних апарати успішно атакували нафтопереробний завод в Туапсе Краснодарського краю РФ (близько пів тисячі кілометрів до території вільної України).

Про це з посиланням на місцевих жителів, які відзняли і виклали в соціальні мережі та Телеграм-канали відповідні відео, повідомляють спочатку російські, а тепер і українські засоби масової інформації.

На першому нижче представленому ролику голос за кадром говорить: «Ще один (дрон-камікадзе)». При цьому на НПЗ вже видно пожежу, але сам БПЛА ледь помітний.

На другому ж відео чітко видно плавний політ БПЛА літакового типу, який спокійно під акомпанемент зеніток і кулеметів підлетів над будинками до НПЗ і «тюкнув» його у вишку, яка горіла ще до цього. Після повторного влучання пожежа різко посилилася.

Оперативний штаб російських фашистів у Краснодарському краю визнав пожежу на НПЗ в Туапсе, але каже, що її вже загасили.

У ніч на п’ятницю два БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод у Туапсе. На території НПЗ виникла пожежа. pic.twitter.com/E0kujnTmwD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024