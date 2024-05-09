Дрони уразили АЗС і електропідстанцію у Курській області РФ

В селі Юрківка під містом Анапа Краснодарського краю РФ минулої ночі безпілотні літальні апарати уразили не одну, як повідомлялося раніше, а одразу дві великі нафтобази, розташовані в двох кілометрах одна від одної.

Про це спочатку повідомив Телеграм-канал незалежного (фактично опозиційного) російського видання ASTRA. Начебто один дрон-камікадзе атакував НБ ООО «Лукойл», пошкодивши резервуар, але пожежі не сталося. А от сім баражуючих боєприпасів на НБ ООО «Темп» призвели до повного вигоряння трьох великих цистерн з мазутом.

Трохи згодом «Українська правда» з посиланням на анонімні джерела в Службі безпеці України повідомила, що цю атаку здійснили саме дрони СБУ. Такі неофіційні повідомлення силових структур раніше завжди були достовірними.

СБУ не вказує, яка з нафтобаз постраждала більше чи менше, але констатує, що пожежа масштабна: «Її ліквідовують 62 людини і більше 100 одиниць спеціальної пожежної техніки, а це значить, що палає потужно».

За даними місцевих жителів щонайменше одна нафтобаза у Юріївці палала вже після обіду (дивись фотографію).

Приблизно в цей час губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що начебто в результаті скиду вибухового пристрою Збройними силами України сталася пожежа на заправці та поруч розташованій електропідстанції в селищі Тьоткіне.