Дрони підірвали велику нафтобазу біля Анапи
Ударні безпілотні літальні апарати успішно атакували велику нафтобазу в селі Юровка під Анапою в Краснодарському краю (РФ). Про це повідомляють російські засоби масової інформації з посиланням на місцевих жителів.
Останні зняли і виклали в соціальні мережі і Телеграм-канали декілька відео атаки з сильною пожежею. На одному з них чоловічий голос говорить, що мали місце сім прильотів/вибухів.
Місцева влада атаку офіційно визнала, заявивши при пригнічення шести дронів-камікадзе, деякі з яких впали на території підприємства. Через це і сталася пожежа, причому пошкоджені декілька резервуарів.
При цьому можна припустити, що влада традиційно намагається применшити наслідки удару…
«Вон, ребята, горит, седьмой прилет»
Власти Краснодарского края рф сообщили об атаке нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА. pic.twitter.com/C8F1ew0BJa
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 9, 2024
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