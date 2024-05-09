Дрони підірвали велику нафтобазу біля Анапи

Ударні безпілотні літальні апарати успішно атакували велику нафтобазу в селі Юровка під Анапою в Краснодарському краю (РФ). Про це повідомляють російські засоби масової інформації з посиланням на місцевих жителів.

Останні зняли і виклали в соціальні мережі і Телеграм-канали декілька відео атаки з сильною пожежею. На одному з них чоловічий голос говорить, що мали місце сім прильотів/вибухів.

Місцева влада атаку офіційно визнала, заявивши при пригнічення шести дронів-камікадзе, деякі з яких впали на території підприємства. Через це і сталася пожежа, причому пошкоджені декілька резервуарів.

При цьому можна припустити, що влада традиційно намагається применшити наслідки удару…