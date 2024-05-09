 

Дрони підірвали велику нафтобазу біля Анапи

  1. 09.05.2024
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Ударні безпілотні літальні апарати успішно атакували велику нафтобазу в селі Юровка під Анапою в Краснодарському краю (РФ). Про це повідомляють російські засоби масової інформації з посиланням на місцевих жителів.

Останні зняли і виклали в соціальні мережі і Телеграм-канали декілька відео атаки з сильною пожежею. На одному з них чоловічий голос говорить, що мали місце сім прильотів/вибухів.

Місцева влада атаку офіційно визнала, заявивши при пригнічення шести дронів-камікадзе, деякі з яких впали на території підприємства. Через це і сталася пожежа, причому пошкоджені декілька резервуарів.

При цьому можна припустити, що влада традиційно намагається применшити наслідки удару…

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