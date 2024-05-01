 

Дрони підірвали Рязанський НПЗ

  1. 01.05.2024
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Минулої ночі українські ударні безпілотні літальні апарати атакували Рязанську та Воронезьку області Росії. На цей момент відомо, що на Рязанському нафтопереробному заводі виникла сильна пожежа.

Про це з посиланням на численні повідомлення місцевих жителів та відзняті ними відео пишуть російські засоби масової інформації. Близько третьої години люди чули гул, потім пролунали два вибухи, після яких розпочалася пожежа.

Губернатор Павло Малков визнав факт атаки, а також заявив про збиття одного дрона-камікадзе та роботу «оперативних служб» на підприємстві.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв розповів про збиття двох баражуючих боєприпасів.

Відстань від Рязанського НПЗ до України перевищує пів тисячі кілометрів. Це підприємство забезпечувало 5% нафтопереробки РФ. За даними деяких ЗМІ, країна-агресор втратила через атаки дронів вже 20% своїх потужностей у цій галузі.

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