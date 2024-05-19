 

Дрони підірвали НПЗ у Слов’янську-на-Кубані

  1. 19.05.2024
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Минулої ночі (ближче до ранку) ударні безпілотні літальні апарати атакували нафтопереробний завод в районі містечка Слов’янськ-на-Кубані (на мапі позначене червоним значком) Краснодарського краю РФ.

Про це масово повідомляли місцеві жителі, викладаючи в інтернет відповідні відео, на яких чути і видно польоти дронів-камікадзе, потужні вибухи і пожежу, дим від якої піднімався високо в небо.

Як повідомляє опозиційне видання «ASTRA» у своєму Телеграм-каналі, оперативний штаб регіону визнав, що БПЛА впав на територію заводу, а постраждалих начебто немає. Точні наслідки наразі невідомі.

Відстань між Слов’янськом-на-Кубані і найближчою вільною територією України становить близько трьохста кілометрів.

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