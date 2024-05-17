Дрони підірвали нафтові термінали у Новоросійську

Потужну атаку ударних безпілотних літальних апаратів на морський порт і нафтобазу протиповітряна оборона російських окупантів минулої ночі не змогла парирувати у Новоросійську (понад чотириста кілометрів до найближчої вільної території України).

Атака була довготривала і послідовна – за всю ніч станом на шосту ранку місцеві жителі нарахували 33 дрони-камікадзе (це тільки ті, які побачили і почули люди) та щонайменше 35 потужних вибухів зі спалахами.

Паралельно всю ніч торохкотіли зенітки і кулемети протиповітряної оборони. Люди бачили сильні пожежі у порту та на залізничній станції. Новинні Телеграм-канали (зокрема «Крымский ветер) пишуть про успішну атаку на Новоросійський мазутний термінал та термінал «Транснєфті».

Заодно у Новоросійську зникло світло. Повністю знеструмлений порт. По місту активно їздять пожежні та машини швидкої допомоги. Рух вулицею Магістральною повністю перекритий. Міська влада вранці заборонила городянам виходити з домівок, школи і дитсадки не працюють.

У Новоросійську Краснодарського краю Росії в ніч на 17 травня пролунали потужні вибухи. Під ударом порт і нафтобаза. pic.twitter.com/NxIYQiOV3R — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

До 5 години ранку у Новоросійську пролунало 28 вибухів, у місті чути сирени пожежних машин та швидкої допомоги. pic.twitter.com/WQMkYGNfcp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024