 

Дрони підірвали нафтові термінали у Новоросійську

  1. 17.05.2024
  2. Рубрика:

Потужну атаку ударних безпілотних літальних апаратів на морський порт і нафтобазу протиповітряна оборона російських окупантів минулої ночі не змогла парирувати у Новоросійську (понад чотириста кілометрів до найближчої вільної території України).

Атака була довготривала і послідовна – за всю ніч станом на шосту ранку місцеві жителі нарахували 33 дрони-камікадзе (це тільки ті, які побачили і почули люди) та щонайменше 35 потужних вибухів зі спалахами.

Паралельно всю ніч торохкотіли зенітки і кулемети протиповітряної оборони. Люди бачили сильні пожежі у порту та на залізничній станції. Новинні Телеграм-канали (зокрема «Крымский ветер) пишуть про успішну атаку на Новоросійський мазутний термінал та термінал «Транснєфті».

Заодно у Новоросійську  зникло світло. Повністю знеструмлений порт. По місту активно їздять пожежні та машини швидкої допомоги. Рух вулицею Магістральною повністю перекритий. Міська влада вранці заборонила городянам виходити з домівок, школи і дитсадки не працюють.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Смешная кошечка улыбается по-собачьи — высунув язык (видео)

10.04.2016 - 20:03
Плюшевая с виду и очень милая кошечка Ксюша становится новым героем интернетпространства. А еще она умеет улыбаться. Не так, как все кошки, а по-собачьи – высунув язык. Можете полюбоваться ею ...
читать

Наркоман на «Жигулях» гонял по зданию казанского аэропорта: видео

23.12.2016
По пассажирскому терминалу международного аэропорта ...
читать

Мать сняла на видео мощный удар молнии рядом с сыном

24.10.2017
В Аргентине женщина сняла видео, ...
читать

Знаменитый снайпер ВСУ ликвидировал «ихтамнета»: видео

06.01.2018
Советник президента Юрий Бирюков показал ...
читать