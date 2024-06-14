Дрони підірвали нафтобазу у Воронезькій області РФ

Минулої ночі ударні безпілотні літальні апарати атакували нафтобазу у Ліскінському районі межуючої з Україною Воронезької області РФ. Про це з посиланням на місцевих жителів, які чули сильні вибухи, повідомляють російські засоби масової інформації.

Губернатор цієї області РФ Олександр Гусєв визнав факт атаки, але з його слів ушкодження внаслідок удару незначні – резервуар постраждав, але обійшлося без пожежі. Звісно, він може применшувати наслідки.

Також Гусєв уточнив, що протиповітряна оборона у Ліскінському районі близько третьої години ночі збила шість дронів-камікадзе, обійшлося без жертв.

Міністерство оборони фашистської РФ заявило, що вночі у Воронезькій області ППО збила шість баражуючих боєприпасів.