 

Дрони підірвали нафтобазу у Воронезькій області РФ

  1. 14.06.2024
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Минулої ночі ударні безпілотні літальні апарати атакували нафтобазу у Ліскінському районі межуючої з Україною Воронезької області РФ. Про це з посиланням на місцевих жителів, які чули сильні вибухи, повідомляють російські засоби масової інформації.

Губернатор цієї області РФ Олександр Гусєв визнав факт атаки, але з його слів ушкодження внаслідок удару незначні – резервуар постраждав, але обійшлося без пожежі. Звісно, він може применшувати наслідки.

Також Гусєв уточнив, що протиповітряна оборона у Ліскінському районі близько третьої години ночі збила шість дронів-камікадзе, обійшлося без жертв.

Міністерство оборони фашистської РФ заявило, що вночі у Воронезькій області ППО збила шість баражуючих боєприпасів.

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