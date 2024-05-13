 

Дрони підірвали електропідстанцію в Липецькій області РФ

  1. 13.05.2024
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Минулої ночі внаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів в Липецькій області РФ сталася пожежа на електропідстанції на території Становлянського округу.

Першими про це повідомили місцеві жителі, які виклали в соціальних мережах і Телеграм-каналах відповідні відео. Згодом подію підтвердив тамтешній губернатор Ігор Артамонов: «Жертв немає. Ліквідується загоряння на території електропідстанції».

Наслідки невідомі. Артамонов сказав, що протиповітряна оборона збила декілька баражуючих боєприпасів, а пожежу спровокували їх уламки…

Окрім того, рашистська влада заявила про збиття восьми дронів-камікадзе у Курській і Бєлгородській областях.

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