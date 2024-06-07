 

Дрони підірвали дві РЛС окупантів біля Казантипу

  1. 07.06.2024
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Сили оборони продовжують завдавати удари по базам російських окупантів в їх дальньому тилу. Так, минулої ночі внаслідок атаки ударними безпілотними літальними апаратами пошкоджені дві радіолокаційні станції у військовій частині в селі Мисове в окупованому з 2014 року Криму.

При цьому був поранений російський військовий, про що повідомило опозиційне видання ASTRA з посиланням на свої анонімні джерела в екстрених службах півострову.

Цікаво, що даний населений пункт розташований між містечком Щолкіне і природним заповідником Казантипський на узбережжі Азовського моря, де колись проводилися відомі розкуті фестивалі.

Міноборони РФ заявило, що минулої ночі в Криму протиповітряна оборона інтервентів збила одинадцять дронів-камікадзе.

А влада Краснодарського краю РФ розповіла, що п’ять баражуючих боєприпасів атакували електропідстанцію в Темрюкському районі (Тамань), яка заживлює Крим. Внаслідок цього пошкоджено трансформатор, виникла пожежа.

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